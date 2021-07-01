Fransa'da STK'lerden "Çin'de Uygurlara yönelik zulme sessiz kalmayın" çağrısı - Son Dakika

Fransa'da sivil toplum kuruluşları (STK), Çin'in başta Uygur Türkleri olmak üzere farklı dini ve etnik azınlıklara yönelik baskıcı politikalarını protesto etti.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan çok sayıda STK temsilcisi, Fransız hükümetinin Çin'in Uygurlara yönelik zulmünü "soykırım" olarak tanımasını istedi.

Fransa Uygurlar Derneği Başkanı Alim Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uygurların maruz kaldığı soykırımı" herkese duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Halihazırda Çin'de 5 milyondan fazla Uygur'un Sincan Özerk Bölgesi'nde "eğitim kamplarında" tutulduğunu, her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin bu kamplara yerleştirildiğini söyleyen Ömer, Müslüman ve Uygurların çocuklarının ebeveynlerinden alınıp Çinlilere satıldığını ileri sürdü.

Gazeteci-yazar Jean-Guillaume Lozato da Uygurları desteklemek amacıyla protestoya katıldığını, Çin'de 3 semavi dinden birine mensup olanlara şüpheyle bakıldığını, sindirme çabalarına maruz kaldıklarını hatta "toplama kamplarına" hapsedildiklerini ifade etti.

Protestonun organizatörlerinden Çin'de Organ Nakli Zulmünü Durdurun (ETAC) vakfının Fransa sorumlusu Fiorella Luna, Çin'deki organ ticareti hakkında araştırmalarda bulunan bir kuruluş olarak bu ticarete ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını, parlamenterler ve toplum nezdinde bilinçlendirme kampanyaları yürüttüklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Batılı devletlere 2006'dan bu yana "zorla organ nakli ticaretinin" durdurulması adına çağrıda bulunduklarını kaydeden Luna, Avrupa Parlamentosu ve ABD Kongresinin bu yönde kararlar aldığını buna rağmen gerçek manada harekete geçen olmadığını dile getirdi.

Uygurlarla Dayanışma Parlamenter Kolektifi üyesi Fransız milletvekili Frederique Dumas da 2014'te Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Organ Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni, Fransa'nın 2019'da 4 çekince bildirerek imzaladığına ve halihazırda onaylamadığına dikkati çekti.

Dumas, Fransa'nın sözleşmeyi çekincelerle onaylamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.