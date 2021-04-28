Fransa'da terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Fransa'da terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalandı

28.04.2021 16:53
Fransa'da terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalandı, System.String[]

Fransa'da, İtalya'nın talebi üzerine terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalandı.

Fransa'da, İtalya'nın talebi üzerine terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalandı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, 1970 ve 1980'li yıllarda terör faaliyetlerinde suçları nedeniyle aranan Kızıl Tugaylar'ın eski mensubu 7 kişinin, İtalya'nın talebi üzerine Fransa'da yakalandığı ve bu örgütün eski üyesi 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

İtalyan yetkililerin başta 200 kişinin iadesini istediği ancak iki ülke arasında yapılan çalışma sonrasında en ağır suçları işleyenler hakkında işlem yapmanın kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İtalya'nın isteği doğrultusunda 2000'li yıllardan bu yana görüşülen bu konuyu çözmek istediği aktarıldı.

Açıklamada, "Terörizmden etkilenen Fransa, kurbanlar için mutlak adaleti sağlama ihtiyacını anlıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, yakalanan bu kişilerin 48 saat içinde hakim karşısına çıkarılacağı, mahkemenin tutuklanmalarına veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar vereceği belirtildi.

Haberlerde, İtalya'nın yakalanan bu kişilerin iade edilmesi yönündeki talebinin de inceleneceği ifade edildi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bugün yakalanan Kızıl Tugaylar'ın eski üyelerinden Marina Petrella'nın sağlık durumunu nedeniyle İtalya'ya iadesini 2008'de reddetmişti.

İtalya memnuniyetle karşıladı

İtalya'da 1970 ve 1980'lerde terör faaliyetleri sebebiyle aranan ve Fransa'da kaçak olarak bulunan 10 kişiden 7'sinin gözaltına alınması İtalya'da memnuniyet yarattı.

İtalya Başbakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, Fransa'nın, İtalya için açık bir yara olan ve çok ciddi terör suçlarından sorumlu olanlara yönelik İtalyan tarafının talep ettiği adli yargılama prosedürlerini başlatma kararından memnuniyet duyduğunu belirtir." ifadesi kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da 7 eski Kızıl Tugay üyesinin gözaltına alınmasına ilişkin "Kimse sorumluluklarından kaçamaz. Kızıl Tugay eski üyesi bu kişiler, 70 ve 80'lerde İtalya'da işledikleri kanlı terör olaylarından ötürü suçlanıp, mahkumiyet alan kişiler." ifadelerini kullandı.

İtalya'da komünizmi yaymak ve bunun için silahlı mücadeleye girmek için kurulan aşırı sol kökenli terör örgütü Kızıl Tugaylar, ülkede özellikle 1970 ve 1980'li yıllarda pek çok şiddet ve terör eylemine karıştı.

Kızıl Tugaylar'ın ülkedeki en çok ses getiren eylemi ise 1978'de yaşandı. Kızıl Tugaylar, İtalyan siyasetinde o dönem iki karşıt güç olan İtalya Komünist Partisi (PCI) ile Hristiyan Demokratları (DC) hükümette bir araya getirmeye çalışan eski başbakan Aldo Moro'yu 16 Mart 1978'de Roma'da kaçırmış ve 55 gün sonra da öldürmüştü.

İtalyan, İtalya, Fransa, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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