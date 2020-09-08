Fransa'daki 'ihanet' cinayetinin sanığına Bursa'da müebbet hapis cezası - Son Dakika

FRANSA'nın Marsilya kentinde aile dostu Cahit Akpınar'ı (44) dini nikahlı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdükten sonra kaçtığı Bursa'da yakalanan Salih Özkılıç (53) tutuklu yargılandığı davada, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın Marsilya kentindeki Marignane kasabasında 2 yıl önce yaşanan olayda, Cahit Akpınar evinden çıktıktan sonra bindiği aracında silahlı saldırıya uğradı. Akpınar, hayatını kaybederken, Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturmada, katil zanlısının Salih Özkılıç olduğu belirlendi. Zanlının Bursa'ya kaçtığı saptandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Özkılıç'ı Ortabağlar Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde yakaladı. Özkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BACAKLARINA İKİ EL ATEŞ ETTİM'Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Salih Özkılıç, bugün görülen karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile ölenin yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada Özkılıç, Fransa'da 1999 yılında dini nikahla evlendiği eşi H.Ö.'nün telefon kayıtlarından kendisini Akpınar'la aldattığını öğrendiğini öne sürerek, şöyle konuştu: "Cahit'in evinin oraya gittim. Kiralık arabamın koltuğunun altında tuttuğum silahı aldım. Önce bacaklarına iki el ateş ettim, daha sonra Fransız bir kadın çığlık atınca ona doğru baktığımda bir el daha ateş ettim. O mermi neresine geldi bilmiyorum. Olaydan sonra arabayla 5 dakika mesafedeki havaalanına gidip, kiralık arabayı teslim ettim. Bir taksiyle İtalya 'ya doğru, 40 kilometre kadar gelip taksiyi değiştirdim. İtalya sınırına gelince silahı attım. Sonra Cenova'ya oradan Milano 'ya oradan da Roma 'ya gidip, uçakla Türkiye 'ye geçtim." 'KLOZETE OTURAMIYORUM TAHLİYEMİ İSTİYORUM'Savcının, sanığa 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşmada, ölen Cahit Akpınar'ın yakınlarının avukatı Özgür Abatay ise suçun 'tasarlanarak' işlendiğini öne sürüp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiniistedi. Sanığın avukatları Engin Kara ve Ali Demir , cinayetin aniden gelişen bir olay olduğunu savundu.Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine Salih Özkılıç, "Fransa'da iyi bir işim vardı. Orayı terk edip, tüm bunlardan feragat edip, olaylar yüzünden Türkiye'ye geldim. Benim tüm Avrupa Birliği ülkelerinde seyahat etme iznim vardı. Eğer tasarlamış olsam başka bir Avrupa Birliği ülkesine gider, oradan Fransa'ya geçip, suçu işlerdim. Olayın gerçekleştiği yer kalabalıktır ve anlık olmuştur. Tasarlasam suçu orada işlemezdim. İddia ettiğim olaylar dışında aramızda husumet yoktu. Her gün bu işin pişmanlığını yaşadığını yaşıyorum. Yüzde 54 engelli raporum var. Klozete oturamıyorum, lehime karar verilmesini ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Salih Özkılıç'ı önce 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceazsına çarptırdı. Ardından iyi hal indirimi uygulayarak, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.