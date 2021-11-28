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Fransa'dan İngiltere'ye göç sorununda "sorumluluklarını üstlenme" çağrısı - Son Dakika

Fransa'dan İngiltere'ye göç sorununda "sorumluluklarını üstlenme" çağrısı

28.11.2021 22:38
Fransa'dan İngiltere'ye göç sorununda "sorumluluklarını üstlenme" çağrısı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, göç sorununda İngiltere'ye "sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunarak, "İngiltere Avrupa Birliğinden (AB) ayrıldı ama dünyadan ayrılmadı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, göç sorununda İngiltere'ye "sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunarak, "İngiltere Avrupa Birliğinden (AB) ayrıldı ama dünyadan ayrılmadı. İngiltere'nin iltica talebinde bulunan göçmenlere girişi sağlaması gerekiyor." dedi.

Darmanin, Almanya, Hollanda, Belçikalı mevkidaşları ve AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Manş Denizi'nde en az 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere ile ülkesi arasındaki göçmen sorununa ilişkin Calais kentinde toplantı düzenledi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Darmanin, "Bu toplantı, bu dramların yaşanmasına neden olan tüm geçişlerle mücadele konusunda ortak isteğimizi ifade etmemizi sağladı." dedi.

Avrupa'nın bu konuda seferber olduğunu ifade eden Darmanin, 1 Aralık'ta Johansson ile Slovenya'da yeniden görüşeceğini ve 2 Aralık'ta Polonya'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

"İnsan kaçakçılarıyla daha yoğun ve güçlü mücadelede kararlıyız. Bunlar suçlu. İnsan, kadın ve çocuk kaçakçılığı yapmak için sınırlarımızla ve yasalarımızla oynuyor. İnsanlara Manş Denizi'nin diğer tarafına geçme hayalini satıyor." ifadesini kullanan Darmanin, ayrıca tekneleri sağlayan ve satanlara karşı da mücadele edeceklerini belirtti.

Darmanin, teknelerin Türkiye ve Çin'den geldiğini iddia ederek, bu ülkelerle uluslararası iş birliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda göç konusunda İngiltere ile çalışma konusunun ele alındığını aktaran Darmanin, "İngiltere'nin bu toplantıda olmasını isterdim. İngiliz mevkidaşımla yoğun temaslarım var. Ancak İngiliz hükümetinin görüşmeleri kamuoyuna açıklamasının ciddi çalışma metodu olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Twitter üzerinden hükümetler arası görüşmeler yapamayız"

Darmanin, İngiltere'nin açıklamalarının ve eylemlerinin iki ülke arasındaki iş birliğini kolaylaştırmadığını belirtti.

"Twitter üzerinden hükümetler arası görüşmeler yapamayız. Özel görüşmelerdeki ifadeler ile kamuoyuna açık yapılan açıklamalar arasında farklılık olduğu zaman çalışamayız. Bu nedenle İngiltere İçişleri Bakanı'nı çağırmama kararı aldık." değerlendirmesinde bulunan Darmanin, İngiltere'nin insan kaçakçılarıyla mücadeleye yardım etmesi gerektiğini aktardı.

Darmanin, "Yılbaşından bu yana Fransa'ya 150 bin iltica başvurusu yapıldı. İngiltere'ye ise 30 bin başvuru yapıldı. İngiltere AB'den ayrıldı ama dünyadan ayrılmadı. İngiltere'nin iltica talebinde bulunan göçmenlere girişi sağlaması gerekiyor. İngiltere isterse (bu iltica taleplerini) reddedebilir. İngiltere ile bu konularda çalışmak istiyoruz ama bunu ciddi şekilde ve iç politikanın eseri olmadan yapmak istiyoruz." dedi.

Brexit'ten sonra İngiltere'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sayısının geçen yıllara göre arttığını ifade eden Darmanin, göç konusunda yeni düzenlemeler üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Darmanin, Manş Denizi üzerinden göçmen geçişini engellemenin yollarından birinin İngiltere'ye resmi yollarla iltica başvurusu yapılabilmesi olduğunu ifade ederek, İngiltere'nin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Fransa, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın düzensiz göç krizine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mektubu sosyal medyada paylaşmasına tepki olarak bu toplantıya İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i davetini iptal etmişti.

Macron, Johnson'un kendisine yazdığı mektubu Twitter'dan paylaşmasına tepki göstererek İngiltere'yi, düzensiz göç konusunu ciddiyetle ele almamakla suçlamıştı.

27 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, AB'yi "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

Süleyman Soylu, England, Fransa, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'dan İngiltere'ye göç sorununda 'sorumluluklarını üstlenme' çağrısı - Son Dakika


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