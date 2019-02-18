Son Dakika Haberleri: Fransa Deaş'lı Teröristlerin Durumunu İnceleyecek

Fransa Deaş'lı Teröristlerin Durumunu İnceleyecek

1 saat önce

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" çağrısına ilişkin, ülkesinin terörle mücadele politikasında değişiklik olmadığını ve bu kişilerin durumunun teker teker inceleneceğini bildirdi.

Fransa Deaş'lı Teröristlerin Durumunu İnceleyecek, System.String[]
Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" çağrısına ilişkin, ülkesinin terörle mücadele politikasında değişiklik olmadığını ve bu kişilerin durumunun teker teker inceleneceğini bildirdi.

Belloubet, France 2 televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla bölgede yeni bir jeopolitik durumun oluştuğunu belirterek, buna karşın ülkesinin tavrında bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Suriye'deki Fransız DEAŞ'lı teröristlerin durumlarını tek tek inceleyeceklerini ifade eden Belloubet, ülkeye gelenlerin de yargılanacağını söyledi.

Suriye ve Irak'ta, Fransa kökenli yaklaşık 150 DEAŞ'lı terörist olduğu ve bunların 50'sinin terör örgütü YPG tarafından tutulduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını kaydetmişti.

Trump, " İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güncel
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