Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Fransa'da virüsten ölenlerin sayısı 19'a yükselirken, Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'ın, yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Fransız kabinesinden yapılan açıklamada Riester'in durumunun iyi olduğu ve müşahede altına alındığı bilgisi yer aldı.

5 MİLLETVEKİLİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ülkede Kovid-19'a yakalananlar arasında 5 milletvekili yer alıyor ve bu kişilerin geçen haftalarda Ulusal Meclis'te bulunduğu biliniyor.

GEÇEN HAFTA KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Riester, geçen hafta parlamentoda koronavirüs vakalarının görülmesiyle ilgili olarak yerel seçimlerdeki adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

FRANSA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 286 artarak bin 412'e çıktığını bildirdi. Bunlardan 66'sının ağır durumda olduğu ve 38'inin Fransa'nın adalarından Korsika'da bulunduğunu ifade eden Salomon, salgına karşı 157 hastanenin hazır tutulduğunu ve günde bin testin yapıldığını söyledi.Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris'teki bir okulda 8 yaşındaki bir öğrencide de virüs tespit edildi. Öğrencinin sınıf arkadaşlarından 17 Mart'a kadar okula gelmemeleri istendi.Öte yandan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cuma günü Reims ile yapılacak karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.

ÜLKE EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLENECEK

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, düzenlediği basın toplantısında salgın nedeniyle restoranların yüzde 25 ve otellerin yüzde 30-40 oranında ciro kaybı yaşadığını dile getirdi."Dünya ekonomisi açısından koronavirüs öncesi ve sonrası diye iki dönem oluştu." diyen Le Maire, salgından ekonomik olarak etkilenen şirketlere vergi ödemelerinde kolaylık sağlanacağını kaydetti.

İTALYA'DA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 463'E YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.