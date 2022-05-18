Fransa Libya'da tarafları ateşkese uymaya çağırdı

Fransa, Libya'nın başkenti Trablus'ta dün yaşanan çatışmalar nedeniyle taraflara ateşkese riayet etmeleri çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, dün Trablus'ta vuku bulan şiddet olaylarına yönelik açıklama yapıldı.

Taraflara her türlü şiddetten kaçınılması ve ateşkes anlaşmasına riayet edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve Libyalıların beklentilerine uygun olarak, Libya topraklarının genelinde şeffaf ve tarafsız cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin mümkün olan en kısa sürede düzenlenmesini gerekli kılan kalıcı bir siyasi çözüme varılması amacıyla Libyalı aktörlere aralarında gerçek bir diyalog başlatma çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Libya Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın dün başkent Trablus'a gelmesinin ardından kentte Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmış bunun üzerine Başağa, Trablus'tan ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda 10 Şubat'ta Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.