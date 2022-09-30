Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti

30.09.2022 15:24
Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus-Brezilya arasında yapılan dostluk maçı sırasında, Tunuslu bir taraftarın açtığı Filistin bayrağına güvenliğin müdahale etmesi, tepki gördü.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus- Brezilya arasında yapılan dostluk maçı sırasında, Tunuslu bir taraftarın açtığı Filistin bayrağına güvenliğin müdahale etmesi, tepki gördü.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Parc des Princes Stadı'nda maç sırasında tribünde Filistin bayrağı açan Tunus Milli Takımı taraftarına, bir güvenlik görevlisi müdahalede bulunuyor.

Bayrağı çekerek almaya çalışan güvenlik görevlisine taraftarlar ıslık çalarak tepki gösterirken Tunuslu taraftar tribündekilerin yardımıyla bayrağı güvenliğin elinden kurtararak yeniden açıyor.

Bunun üzerine taraftarların heyecanlanarak "Filistin Filistin" tezahüratları attığı görüntülere yansıyor.

Güvenliğin müdahalesiyle yeniden arbede çıksa da görüntülerde, iki taraftarın Filistin bayrağını bir daha açtığı ve tribünlerin hep bir ağızdan Filistin tezahüratlarıyla destek verdiği görülüyor.

"Utanç kaynağı"

Sosyal medyada Filistin bayrağına güvenliğin müdahale etmesi tepki toplarken bazı kullanıcıların, "Açılan bayrak, Ukrayna bayrağı olsaydı Fransız polisinin tavrı farklı olurdu." şeklindeki yorumları dikkati çekti.

Bir kullanıcı da "Parc des Princes Stadı için utanç kaynağı" diyerek Paris makamlarının müdahaleye sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada, Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison'a takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atılması eleştirilmişti.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Twitter'dan yaşananları kınamıştı. FIFA, bu konuya dair soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.

YORUMLAR
500
Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı
Kaynak: AA

Brezilya, Filistin, Fransa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement