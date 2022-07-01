Fransa ve Avustralya, AUKUS anlaşmasının gerdiği ilişkileri tamir etmek için yeni sayfa açmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Paris'te bir araya gelerek, AUKUS anlaşmasının gerdiği ilişkileri düzeltmek üzere "iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açma isteklerini" açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Paris'te bir araya geldi.

Elysee Sarayı'nda gerçekleşen görüşme öncesinde Macron ve Albanese, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Albanese'nin Paris ziyaretinin, zor bir dönemden sonra iki ülke arasındaki güven ilişkisini yeniden inşa etme isteklerinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Fransız halkının, Birinci Dünya Savaşında siperlerde onlarla birlikte savaşan Avustralyalıları unutmadıklarını ifade eden Macron, Rusya- Ukrayna savaşını anımsatarak Avustralya ile birlikte bu savaşının enerji ve gıda sektöründeki sonuçlarına cevap vermek için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Macron, Hint-Pasifik stratejisi konusunu ve o bölgenin karşı karşıya kaldığı zorluklarla enerji geçişi meselesini ele alacaklarını vurguladı.

"Avustralya'nın iradeli ve istekli yeni pozisyonu, son yıllarda başlatılan girişimler çerçevesinde bize yeni projelerde birlikte ilerleme imkanı sunuyor." diyen Macron, Fransa'nın Avustralya'ya yakın Deniz Aşırı Topraklarının iki ülkeyi coğrafi, stratejik, kültürel ve ekonomik olarak yakınlaştırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'dan "yeni bir başlangıç" vurgusu

Albanese ise "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Beyin daveti üzerine buradaki varlığım, iki ülkemiz arasındaki ilişkiler için yeni bir başlangıcı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Fransa'nın eski bir ortak olduğunu anımsatan Albanese, iki ülkenin uzun işbirliği tarihi olduğunun altını çizdi.

Albanese, Avustralya ve Fransa arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkileri güven, saygı ve dürüstlükle ele alacaklarını aktardı.

Ayrıca Albanese, ortak önceliklerde ilerleme sağlamak adına Macron'la birlikte çalışmaya devam etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ortak basın toplantısının ardından ikili, kameralara poz verdi.

Bu sırada Macron, İngilizce olarak "Geçmişten değil, gelecekten bahsetmeye başlayalım. O (Albanese'yi göstererek) olanlardan sorumlu değil." diye konuştu.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti. Macron ise, Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti.

Macron ile Morrison'nun farklı mecralar vasıtasıyla dolaylı olarak birbirine cevap verdikleri "söz düellosu", ulusal ve uluslararası medyalara yansımıştı.

Avustralya hükumetinin, geçen yıl 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımı için 90 milyar dolarlık sözleşmeyi feshetmesinin ardından, birkaç hafta önce Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyeceği açıklanmıştı.