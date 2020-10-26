Fransa'ya karşı öfke dalga dalga yayılıyor - Son Dakika

Birçok Arap ülkesinde Hz. Muhammed Peygambere yönelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamalar nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke büyüyor. Hafta sonu birçok ülkedeki mağazalarda Fransız ürünleri boykot edildi. Macron'un resimleri ise ateşe verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'nin ardından Katar, Kuveyt, Fas, Libya ve Ürdün gibi Arap ülkelerinden de tepki geldi. Birçok ülkede yüzlerce kişi Macron'u protesto etmek için sokaklara dökülürken, Fransız ürünleri mağazalardaki reyonlardan indirildi. Yüzlerce kişi, Macron'un portresini ateşe vererek, Fransa'ya tepki gösterdi. Öte yandan, boykot ve protestolarla karşı karşıya kalan Fransız Dışişleri Bakanlığı, boykot ve protesto yapılan ülkeleri Fransız mallarını boykot ve gösteri yapma çağrılarını "durdurmaya" çağırdı.

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