(PARİS)-Fransız Solcu Lider Melenchon: "Laiklik Yaftası Altında Müslümanlara Yönelik Bir Nefret Var" - Son Dakika

- Fransız solcu lider Melenchon: "Laiklik yaftası altında Müslümanlara yönelik bir nefret var"

PARİS - Fransa'nın solcu partisi Boyun Eğmeyenler Başkanı ve Milletvekili Jean-Luc Melenchon Fransa'da Müslümanlara yönelik bir nefret olduğunu ve bu nefretin laiklik yaftası altında uygulandığını dile getirdi.

Fransa'nın solcu partisi Boyun Eğmeyenler Başkanı ve Milletvekili Jean-Luc Melenchon, Fransız bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'daki Müslüman karşıtlığına değindi. Ateist ve komünist düşünceleriyle tanınan Melenchon, "İslamofobi kelimesinin arkasında güçlü bir şey var. Fobi mantıklı bir şey değildir. Mesela kiminin örümcek fobisi vardır, örümcek görmek onları çılgına çevirir. Aynı şekilde bazı insanlar da, Müslüman veya cami gördüklerinde çılgına dönüyor. Bu nedenle İslamofobi uygunsuz bir tabir değil ama ben daha çok Müslüman nefreti tabirini kullanıyorum" dedi.

Ülkedeki Müslüman nefretinin laiklik yaftası altına gizlendiğini ifade eden Melenchon, "Ülkede inşa edilmiş ve beslenmekte olan bir Müslüman nefreti var. Laiklik yaftası altında Müslümanlara yönelik bir nefret var" açıklaması yaptı.

Melenchon açıklamasını, "Laiklik, dine karşı nefret anlamına gelmez. Laik devlet olmak, devlet ateizmi uygulamak değildir. Evet, ülkede bir Müslüman nefreti var ve ben bu nefrete karşıyım" sözleriyle sonlandırdı.

Öte yandan Melenchon yaptığı açıklamada; aday olmak için gereken 500 delege imzasını topladığını da dile getirerek, Fransa'da 2022 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.