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Fransızca Çeviri Ödül töreni Fransa Sarayı'nda yapıldı - Son Dakika

Fransızca Çeviri Ödül töreni Fransa Sarayı'nda yapıldı

10.09.2021 10:24
Fransızca Çeviri Ödül töreni Fransa Sarayı'nda yapıldı, System.String[]

Institut français Türkiye'nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve çevirmenlik mesleğine hak ettiği değeri vermek amacıyla bu yıl ilk defa başlattığı Fransızca Çeviri Ödülü Fransa Büyükelçisi Hervé Magro'nun katıldığı törenle Ebru Erbaş'a verildi. Erbaş, ödüle, Fransızca aslından çevirdiği Mahir Güven'in Ağabey romanı ile layık görüldü.

Fransa Sarayı'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, « Çeviri olmadan, kültür ve özellikle edebiyat, yalnızca dilsel olarak sınırlandırılmış tek bir edebi alanda seyahat edebilir.Çevirmenler olmasaydı, Voltaire, Hugo, Sartre, ve Amin Maalouf'un eserleri Türkçe dahil olmak üzere başka dillerde okunamazdı… Frankofoni sınırlarını aşıp, başka okuyucu kitlelere iletilemezlerdi. » diye konuştu.

Türkiye'de her yıl çıkan yeni kitapların % 15'inin çeviri olduğunu belirten Magro, Fransızca'nın ikinci çevrilen dil olmaya devam ettiğini belirterek « Bu dinamizmi, yılda yaklaşık otuz kitabın çevirisine izin veren bir Yayın Yardım Planı ile zaten destekliyoruz. Bu yeni Fransızca Çeviri Ödülü'nün uzun vadeli olarak Fransızca'nın Türkçevirmenlerine somut desteğimize katkı sağlamasını umuyorum » diyerek ödülün anlam ve önemine işaret etti.

Fransa Büyükelçisi hervé Magro, konuşmasından sonra Çeviri Ödülü, Onur Ödülü ve Teşvik Ödülü'ne layık görülen Ebru Erbaş, Aysel Bora ve Yunus Çetin'i sahneye davet ederek ödüllerini takdim etti. Törene jüri üyeleri, çeviri ve yayın dünyasından ve meslek örgütlerinden çok sayıda davetli ile yazar Kénize Mourad ve oyuncu ve çevirmen Serra Yılmaz da katıldılar.

Institut français Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü jürisi; Ebru Erbaş'a verilen ödülün gerekçesini; « her bir roman karakterine göre değişen roman dilini, çok katmanlı olay örgüsünü,romanın temel ekseninde yer alan kültürel karşıtlığı Türkçeye aynı nüanslarla ve eşdeğer bir biçimde aktarmayı başarmıştır. Paris banliyölerine ait olan güncel argoyu ustalıkla ve eşsiz bir denge oluşturarak erek dilde de kurabilmiştir. Üslup ustalığına dayalı bu romanı dil düzeyiyle, eşdeğer anlatımıyla, bütünlük içinde Türkçede karşılamayı başarmıştır. Tüm bu evrensel meseleler karşısında karakterlerin ağzından dökülen öfkeyi, eleştirel yaklaşımı ve bunun hissettirdiği çaresizlik duygusunu çevirisinde okura yansıtabilmiştir » olarak paylaştı.

Institut français Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü jürisi, klasik edebiyattan modern ve çağdaş edebiyata uzanan geniş bir yelpazede, yılların deneyimiyle Fransızcadan Türkçeye yaptığı çevirilerle Türkiye okurunu Frankofon edebiyatla buluşturan ve kaynak metne hakim olmanın yanı sıra, erek dilde eşdeğer bir üslup yaratarak metni okura en doğru ve anlaşılır biçimiyle aktaran Aysel Bora'ya, Fransızca Çeviri Onur Ödülü verilmesine karar verdi.

Genç Çevirmen Teşvik Ödülü'ne ise, kaynak metnin felsefe ve edebiyat eleştirisi alanındaki önemi, özellikle dilinin zorluğu göz önünde bulundurularak,kaynak metnin felsefi ve kavramsal düzeyde içerdiği güçlüklerin erek metinde kabul edilebilir düzeyde ve özenle karşılanmış olması dikkate alınarak Jacques Rancière'in Les Bords de la Fiction adlı eserini Kurmacanın Kıyıları adıyla Türkçeye çeviren Yunus Çetin layık görülmüştür.

Fransızca Çeviri Ödül töreni Fransa Sarayı'nda yapıldı

Fransızca, Türkiye, Fransa, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Fransızca Çeviri Ödül töreni Fransa Sarayı'nda yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransızca Çeviri Ödül töreni Fransa Sarayı'nda yapıldı - Son Dakika
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