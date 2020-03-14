- Fransızlar, Fas'ta mahsur kaldı- "Macron, bir uçak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Fransızlar, Fas'ta mahsur kaldı- 'Macron, bir uçak' - Son Dakika

- Fransızlar, Fas'ta mahsur kaldı- "Macron, bir uçak"

23 dakika önce

- Fransızlar, Fas'ta mahsur kaldı "Macron, bir uçak" Fransa ile Fas arasındaki uçuşların iptal olmasının ardından Marakeş'te mahsur kalan Fransız vatandaşları Emmanuel Macron'a seslendi.

- Fransızlar, Fas'ta mahsur kaldı

"Macron, bir uçak"

MARAKEŞ - Fransa ile Fas arasındaki uçuşların iptal olmasının ardından Marakeş'te mahsur kalan Fransız vatandaşları Emmanuel Macron'a seslendi.

Dünya çapında korona virüsü salgını yayılırken Fas, Fransa ile uçuşları da iptal etmişti. Uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Marakeş Menara Havalimanı'nda mahsur kalan yüzlerce Fransız vatandaşı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a serzenişte bulundu. Havalimanındaki protesto nitelikli yardım çağrısı kameralara yansırken yolcular "Macron, un avion" yani "Macron, bir uçak" ifadeleriyle yardım istediler.

- Fransızlar, Fas'ta mahsur kaldı- Macron, bir uçak

Emmanuel Macron, Fransa, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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