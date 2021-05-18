Fraport Tav Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Fraport Tav Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar

18.05.2021 20:59
Fraport Tav Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

İzmir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyen son hafta maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da 12 yıl sonra finale ev sahipliği yaptı.

İzmir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyen son hafta maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da 12 yıl sonra finale ev sahipliği yaptı. Kentte son olarak 2009 yılında kupa finali oynandı. Geçen sezon 26 Ocak 2020'de kapılarını açan İzmir'in yeni ve en modern stadı Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi'nde ilk kez bir final düzenlendi. Stat final öncesi özel olarak organizasyona hazırlandı.

Henüz 3 gün önce aynı statta 16'ncı Süper Lig şampiyonluğunu yaşayıp, sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Beşiktaş, son olarak 2009 yılında hem şampiyonluk, hem Türkiye Kupası'nı kazandı. Çifte kupa kazandığı yıl Türkiye Kupası'na İzmir'de uzanan siyah-beyazlı ekip, kupayı en son 10 yıl önce 2011'de müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nın finali tarihte 10'uncu kez İzmir'de oynandı. Beşiktaş, daha önce bu kentte oynadığı 5 finalin 4'ünü kazandı. Kartal, yalnız 1983-1984 sezonunda İzmir'de kupayı Trabzonspor'a kaptırdı. Beşiktaş, kentte 2006-2009 arasında 4 yılda 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde kupaya uzandı.

Siyah-beyazlı ekip İzmir Atatürk Stadı'ndaki final organizasyonlarında 2005-2006 sezonunda 3 Mayıs 2006'daki finalde Fenerbahçe'yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Ertesi yıl 2006-2007 sezonunda 9 Mayıs 2007'deki final maçında Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 13 Mayıs 2009'daki finalde yine Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yle 15 Mayıs'ta yine İzmir'de ligin son haftasında oynadığı maçın ardından İstanbul'a dönmeyip final için kentte kamp yaptı. Beşiktaş, bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maçlı eleme usulüne göre oynanan kupada Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

Kupayı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Antalyaspor, tarihinin ikinci kupa finaline İzmir'de çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk ve son olarak 21 yıl önce 1999-2000 sezonunda Galatasaray'la kupada final oynadı. Antalya, o sezon Diyarbakır'da oynanan kupa finalini kaybetti. Kupaya bu sezon 4'üncü turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Kariyerinde Almanya Milli Takımı'yla 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşayan Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, 3'üncü Türkiye Kupası'nı kazanmak için finale çıktı. Podolski, Galasaray'da forma giydiği sezonlarda 2015 ve 2016'da Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.

Süper Lig'de birer şampiyonluğu bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk Türkiye Kupası'nı kazanmak için finale çıktı. Yanal, daha önce 2003 ve 2004 yıllarında Gençlerbirliği'ne kupada final oynattı.

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, bu sezon iki maçta da yenemediği tek takım olan Antalyaspor'un bileğini bu kez bükmek için sahaya çıktı. İki takımın sezon içinde oynadığı maçlar 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Futbol Federasyonu, final için daha önce açıkladığı tribüne stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı kararını maç arifesinde iptal etti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finali iki kulüpten 250'şer davetli tribünden izledi.

Son 8 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 3 şampiyonluğu bulunan takım kaptanı Atiba Hutchinson, ilk Türkiye Kupası'nı kazanma hedefiyle finale çıktı. Atiba, final öncesi basın toplantısında uğursuzluk getirmemesi için toplantıda sergilenen kupaya dokunmadı.

Beşiktaş'ta 2006 yılında futbolcu olarak İzmir'de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da aynı kentte kupayı kaldırmak için finale çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı protokol tribününden izledi. Antalyaspor eski Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Güneş'i özel açağı ile Antalya'dan İzmir'e getirdiği bildirildi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki final müsabakasında topları ve kupayı ise Aras Kargo taşıdı.


Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport Tav Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma: Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma: Anlaması çok basit         
21:04
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti         
20:51
Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak         
20:37
Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı         
20:17
Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti         
19:46
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu         
19:12
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı         
18:58
Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı         
18:03
Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı         
17:26
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 21:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport Tav Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement