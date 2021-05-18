Fraport Tav Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar

İzmir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyen son hafta maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da 12 yıl sonra finale ev sahipliği yaptı. Kentte son olarak 2009 yılında kupa finali oynandı. Geçen sezon 26 Ocak 2020'de kapılarını açan İzmir'in yeni ve en modern stadı Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi'nde ilk kez bir final düzenlendi. Stat final öncesi özel olarak organizasyona hazırlandı.

Henüz 3 gün önce aynı statta 16'ncı Süper Lig şampiyonluğunu yaşayıp, sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Beşiktaş, son olarak 2009 yılında hem şampiyonluk, hem Türkiye Kupası'nı kazandı. Çifte kupa kazandığı yıl Türkiye Kupası'na İzmir'de uzanan siyah-beyazlı ekip, kupayı en son 10 yıl önce 2011'de müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nın finali tarihte 10'uncu kez İzmir'de oynandı. Beşiktaş, daha önce bu kentte oynadığı 5 finalin 4'ünü kazandı. Kartal, yalnız 1983-1984 sezonunda İzmir'de kupayı Trabzonspor'a kaptırdı. Beşiktaş, kentte 2006-2009 arasında 4 yılda 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde kupaya uzandı.

Siyah-beyazlı ekip İzmir Atatürk Stadı'ndaki final organizasyonlarında 2005-2006 sezonunda 3 Mayıs 2006'daki finalde Fenerbahçe'yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Ertesi yıl 2006-2007 sezonunda 9 Mayıs 2007'deki final maçında Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 13 Mayıs 2009'daki finalde yine Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yle 15 Mayıs'ta yine İzmir'de ligin son haftasında oynadığı maçın ardından İstanbul'a dönmeyip final için kentte kamp yaptı. Beşiktaş, bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maçlı eleme usulüne göre oynanan kupada Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

Kupayı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Antalyaspor, tarihinin ikinci kupa finaline İzmir'de çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk ve son olarak 21 yıl önce 1999-2000 sezonunda Galatasaray'la kupada final oynadı. Antalya, o sezon Diyarbakır'da oynanan kupa finalini kaybetti. Kupaya bu sezon 4'üncü turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Kariyerinde Almanya Milli Takımı'yla 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşayan Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, 3'üncü Türkiye Kupası'nı kazanmak için finale çıktı. Podolski, Galasaray'da forma giydiği sezonlarda 2015 ve 2016'da Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.

Süper Lig'de birer şampiyonluğu bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk Türkiye Kupası'nı kazanmak için finale çıktı. Yanal, daha önce 2003 ve 2004 yıllarında Gençlerbirliği'ne kupada final oynattı.

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, bu sezon iki maçta da yenemediği tek takım olan Antalyaspor'un bileğini bu kez bükmek için sahaya çıktı. İki takımın sezon içinde oynadığı maçlar 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Futbol Federasyonu, final için daha önce açıkladığı tribüne stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı kararını maç arifesinde iptal etti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finali iki kulüpten 250'şer davetli tribünden izledi.

Son 8 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 3 şampiyonluğu bulunan takım kaptanı Atiba Hutchinson, ilk Türkiye Kupası'nı kazanma hedefiyle finale çıktı. Atiba, final öncesi basın toplantısında uğursuzluk getirmemesi için toplantıda sergilenen kupaya dokunmadı.

Beşiktaş'ta 2006 yılında futbolcu olarak İzmir'de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da aynı kentte kupayı kaldırmak için finale çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı protokol tribününden izledi. Antalyaspor eski Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Güneş'i özel açağı ile Antalya'dan İzmir'e getirdiği bildirildi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki final müsabakasında topları ve kupayı ise Aras Kargo taşıdı.