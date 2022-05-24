Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü

24.05.2022 09:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yokuş aşağı inen kamyonun freni boşalınca, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı. Kazada kamelyada oturan baba, 2 kızı ve kamyon sürücüsü yaralandı. Ayrıca kızlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Serdar B. idaresindeki plakalı halat yüklü kamyon, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşegül T. ve kamyon sürücüsü Serdar B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü - Son Dakika
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