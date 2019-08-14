Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyon, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Freni boşalan kamyon, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

49 dakika önce

Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi'nde freni boşalan kamyon, hızını alamayarak evin bahçesine uçtu.

Freni boşalan kamyon, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi'nde freni boşalan kamyon, hızını alamayarak evin bahçesine uçtu. Kazada bahçede oturan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkçeşme Mahallesi Kırkçeşme Sokak üzerine yokuş inen Emin Menteş idaresindeki 37 PT 309 plakalı kamyon, iddialara göre freninin boşalması üzerine bir evin bahçesine girdi. Kazada bahçede oturan 70 yaşındaki Mehmet Özgür yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerince incelemelerde bulundu. - KASTAMONU
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu
Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:17:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyon, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]