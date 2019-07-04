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Freni boşalan kamyon otomobile ve yayalara böyle çarptı

1 saat önce

Freni boşalan kamyon otomobile ve yayalara böyle çarptı 6 kişinin yaralandığı kazada güvenlik kamerasına yansıdıMALATYA - Malatya'da dün freni boşalan bir kamyonetin ilçe merkezinde otomobil ve yayalara çarpmasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Freni boşalan kamyon otomobile ve yayalara böyle çarptı
6 kişinin yaralandığı kazada güvenlik kamerasına yansıdı
MALATYA - Malatya'da dün freni boşalan bir kamyonetin ilçe merkezinde otomobil ve yayalara çarpmasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesinde yaşanan kazada, Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca meydanda Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile ve yayalara çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile otomobilin sürücüsü, otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde de ortalığı savaş alanına çeviren kaza anı anbe an görülüyor. Freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansırken, kaza sonrası yaşanan can pazarı ve vatandaşların yardıma koşması görüntülerde yer alıyor.
Freni boşalan kamyon otomobile ve yayalara böyle çarptı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:02 Kaynak: İHA
Yerel
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