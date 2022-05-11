Frutti Extra Bursaspor'a destek için kent yeşil-beyaz renklere büründü - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor'a destek için kent yeşil-beyaz renklere büründü

11.05.2022 22:02
Frutti Extra Bursaspor'a destek için kent yeşil-beyaz renklere büründü

ULEB Avrupa Kupası finali karşılaşmasında mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'a destek için, tarihi Tophane Saat Kulesi yeşil-beyaz ışıklandırıldı.

ULEB Avrupa Kupası finali karşılaşmasında mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'a destek için, tarihi Tophane Saat Kulesi yeşil-beyaz ışıklandırıldı.

Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşan Frutti Extra Bursaspor'un final heyecanı, kentin bir çok noktasına da yansıdı.

Yeşil-beyazlı taraftarların mücadeleyi izlemesi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Nilüfer Halkevi önü, Yıldırım Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, Gürsu Kent Meydanı, Gemlik Amfitiyatro, Yenişehir Belediyesi İznik Caddesi Sosyal Tesisleri, Karacabey Cumhuriyet Alanı, Mudanya Mütareke Meydanı ile Güzelyalı Atatürk Parkı, İnegöl Heykel Parkı, Orhaneli Beyce Meydan Kafe, Kestel Aile Parkı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Parkı ve İznik Milli İrade Meydanı'nda kurulan dev ekranların önleri doldu.

Osmanlı Devletinin kurucularından Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin de türbelerinin bulunduğu alandaki tarihi Tophane Saat Kulesi de yeşil-beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

Bursalılar saat kulesinin bu görünümünü ölümsüzleştirmek için vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Bursaspor, 15 Temmuz, Tophane, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Frutti Extra Bursaspor'a destek için kent yeşil-beyaz renklere büründü - Son Dakika


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