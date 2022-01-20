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FSM'deki trafik kazasında hamile kadının ölümüne ilişkin davada karar - Son Dakika

FSM'deki trafik kazasında hamile kadının ölümüne ilişkin davada karar

20.01.2022 16:58
FSM'deki trafik kazasında hamile kadının ölümüne ilişkin davada karar

FSM çıkışındaki zincirleme trafik kazasında refüje çarpan aracının fırlattığı beton parçasının isabet ettiği 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Erşah Gençer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Cahit Arda Arsal, 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

FSM çıkışındaki zincirleme trafik kazasında refüje çarpan aracının fırlattığı beton parçasının isabet ettiği 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Erşah Gençer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Cahit Arda Arsal, 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

53. Asliye Ceza Mahkemesindeki 14. duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan müdahil aile avukatı Seyit Kaplan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanık tüm aşamalarda önüne bir tır çıktığı için şerit değiştirdiği yolunda yalan söylemektedir. Birden fazla kural ihlali yaparak olası kastla hareket etmiştir. Olası kast hükümleri dikkate alınmalıdır. Ölenin 7 aylık hamile olması nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak cezalandırılmalıdır. Sanığın ayrıca hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Cahit Arda Arsal'ın avukatı Nazlı Kara Akçay ise olayda bilinçli taksir ya da kastın söz konusu olmadığını öne sürerek, müvekkilinin kurallara uygun şerit değiştirdiğini, aracına arkadan başka bir araç çarptığı için kontrolünü kaybettiğini ve olayda basit kusur bulunduğunu savundu.

Avukat Akçay, "Sonuç yönünden son derece üzgünüz. Müvekkilin bir bebeği olmuştur. Bu hususun da dikkate alınmasını istiyoruz. Müvekkilimin öncelikle beraatine, aksine karar verilecekse de lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan, suçun işleniş biçimi, taksire dayalı kusurun yoğunluğu ve meydana gelen zarara göre, asgari hadden uzaklaşılması yoluna gidilerek 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Geçmişteki sabıkasız hali, fiilden sonra ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasını 1/6 oranında indirim uygulayarak 5 yıla düşürdü.

Mahkeme ayrıca hükmün kesinleşmesiyle beraber sanığın sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geri alınmasını da karara bağladı.

Olayın geçmişi

TEM Otoyolu'nda seyreden Mehmet Gençer'in (42) kullandığı aracın ön camına, FSM Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında meydana gelen zincirleme trafik kazasında refüje çarpan bir aracın fırlattığı beton parçası isabet etmiş, taş, araçta bulunan sürücünün eşi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizyoterapist olarak çalışan Hülya Erşah Gençer'in (40) başına çarpmıştı.

Taşın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 7 aylık hamile olduğu bildirilen Gençer, eşi tarafından Kavacık'taki özel bir hastaneye kaldırılmış ancak kendisi ve bebeği kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cahit Arda Arsal'ın otomobilini hızlı ve tehlike yaratacak şekilde kullandığı, kontrolsüz şerit değiştirerek Gençer'in ölümüne neden olmasında "bilinçli taksir" halinin bulunduğu kaydedilmişti. Arsal için 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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TEM Otoyolu, Mahkeme, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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