FTX İflasında CEO John J. Ray III'ün Kazancı Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

FTX İflasında CEO John J. Ray III'ün Kazancı Gündemde

FTX İflasında CEO John J. Ray III\'ün Kazancı Gündemde

Kripto para borsası FTX'in iflas sürecini yöneten CEO John J. Ray III, Mart ayında saat başı 1.575 dolar kazançla toplamda 363.825 dolar ödeme aldı. Ray'in görevleri arasında iflasın yeniden yapılandırılması, yönetim kurulu toplantıları ve haftalık görüşmeler gibi önemli faaliyetler yer aldı. Ayrıca, Ray'in yapay zekâ şirketi Anthropic ile ilgili çalışmaları için ekstra 4.252,50 dolar ücret aldığı belirtildi.

05.04.2024 09:42  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İflas eden kripto para borsası FTX'in yönetimi altında, CEO John J. Ray III'ün Mart ayı kazancı ve saatlik ücreti, finans dünyasında geniş yankı uyandırdı.

John J. Ray III, FTX'in İflas Yönetiminde Kilit Rol Oynuyor

FTX borsasının iflas sürecini yöneten CEO John J. Ray III, Mart ayında saat başı 1.575 dolar kazançla toplamda 363.825 dolar ödeme aldı. Mahkeme belgelerine göre Ray 1-31 Mart tarihleri arasında 231 saat çalıştı. Ray'in görevleri arasında iflasın yeniden yapılandırılması, yönetim kurulu toplantıları ve haftalık görüşmeler gibi önemli faaliyetler yer aldı.

Ray'in çalışmaları, iç kontrol mekanizmalarının kurulması, çalışanların ve onların endişelerinin yönetilmesi, Japonya ve Avrupa başta olmak üzere global yönetimle etkileşim ve mali konuların denetimi gibi kritik görevleri kapsıyor. Ray'in ayrıca, şirketin halkla ilişkiler ve iletişim stratejileri üzerinde de denetim sağladığı belirtildi.

FTX, Kasım 2022'de yaşanan çöküş sonrası müşterilerine 8 milyar dolardan fazla borçlandı. Ray daha önce, FTX iflasının Enron'daki kurumsal çöküşten daha vahim olduğunu ifade etmişti. Bir diğer yandan Ray, yapay zekâ şirketi Anthropic ile ilgili çalışmaları için ekstra 4.252,50 dolar ücret aldı. FTX, Anthropic'teki hisselerinin üçte ikisini 884 milyon dolara satma kararı aldı. Son olarak eski FTC CEO'su Sam Bankman-Fried ise geçtiğimiz haftalarda yedi ayrı suçlamadan dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto FTX İflasında CEO John J. Ray III'ün Kazancı Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı! ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi
05:45 Otomobilden inerken taradılar 1 ölü Otomobilden inerken taradılar! 1 ölü
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
09:43 Bir sigara grubuna daha zam yapıldı En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu
09:00 Konut sahipleri için bugün son gün Konut sahipleri için bugün son gün!
08:49 İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
08:42 İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
08:06 Survivor All Star’da beklenmedik veda İddialı yarışmacı Poyraz elendi Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi
04:09 Isparta’da askeri helikopter acil iniş yaptı Isparta'da askeri helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 10:07:09. #1.12#
SON DAKİKA: FTX İflasında CEO John J. Ray III'ün Kazancı Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement