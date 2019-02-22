Son Dakika Haberleri: Fü'de 'Sosyal Hizmet Uygulamaları' Semineri

Fü'de 'Sosyal Hizmet Uygulamaları' Semineri

1 saat önce

Fırat Üniversitesinde (FÜ) öğrencilere 'Sosyal Hizmet Uygulamaları' semineri verildi.

Fü'de 'Sosyal Hizmet Uygulamaları' Semineri, System.String[]
Fırat Üniversitesinde (FÜ) öğrencilere 'Sosyal Hizmet Uygulamaları' semineri verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, FÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine yönelik seminer düzenledi. Sosyal Çalışmacı Cemre Şeyma Kapu seminerde kurumsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaparak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Seminere katılan Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ise ülkede sosyal hizmet uygulamaları konusunda bilgi vererek, tecrübelerini paylaştı.

Müdürlük olarak engelli, çocuk, kadın, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Elazığ İl Müdürü Suat Kenç'te konuşmasında, " Toplumsal olayları değişik bakış açıları ile izlemeye çalışıyoruz. Toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkileri üzerine çalışıyoruz .Sosyal hizmet üzerine ihtiyacı olan herkese bir şekilde dokunmaya, ihtiyaç sahiplerinin zorluk çektikleri konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah ulaştırdığımız yardımlar ile insanların yüzlerinde tebessüme neden olabiliyoruzdur" dedi.

Engelliler için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ise, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetimiz bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla, aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanmasıdır. Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunmaktayız " diye konuştu.

Seminere, Sosyal Hizmetler Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Handan Karakaya, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şükrü Yusufoğlu, Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Yaşlı Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Zeynel Abidin, Adana, Fırat, Güncel
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