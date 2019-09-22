Fuat oktay "teknofest istanbul"un kapanış töreninde konuştu

"YENİ TEKNOLOJİLERİN PAZARI DEĞİL, ÜRETİCİSİ OLMAK İSTİYORUZ"
Fuat Oktay, "Tüm dünya yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik ve kuantum gibi alanlarda yeni teknolojik ilerlemeleri konuşuyor. Almanya'da 'Endüstri 4.0', Japonya'da 'Toplum 5.0', ABD'de '4'ncü Devrim' gibi adlar verilen bu dönemin
ülkemizdeki karşılığı 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye'dir. Bu doğrultuda, ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında rekabetçi ve bağımsız konuma gelmesi için tam seferberlik halinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dün TEKNOFEST'e gerçekleştirdikleri ziyarette ifade ettikleri üzere; 'Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.' Bu doğrultuda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız, TÜRKSAT gibi kurumlarımızla ve dirayetli özel sektörümüzle iş birliği içinde durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milli sinerjiyi geliştirerek,
savunma sanayimiz başta olmak üzere, inovasyonu şahlandıran buluşları ve girişimleri, ilgili kurumlarımızla desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
GENÇLERİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DESTEĞE ÇAĞIRDI
Gençleri milli teknoloji hamlesine destek vermeye davet eden Oktay, "Hayallerinizde milli teknoloji hamlemizin bir
parçası olmaya, tarih yazmaya yer verin ve ilk adımınızı atın. İlk adımınızdan itibaren, daima devletimiz sizin yanınızdadır; yanınızda olacaktır ve milli teknolojinin geleceği, sizlerin elinde şekillenecektir. Bizim içimiz rahat; 2023'ün, 2053'ün Ali Kuşçuları, Cezerileri yetişiyor. Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor. Siz böyle kararlı, sizler böyle heyecanlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da, yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da, sivil hava araçlarımızı ve uzay mekiklerini de Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.