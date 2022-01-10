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Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var

10.01.2022 18:00

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10'u yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Yakalanan 14 erkekten 4'ü kamu görevlisi çıkarken 10 kadına çeşitli adreslerde, ticari ve okul servis araçlarında fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Çiftlikköy ilçesindeki bazı eğlence merkezlerine operasyon düzenledi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheli, 'fuhuş yaptırmak' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliye çıkarılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğünü gönderildi.

Fuhuş operasyonunda akıl almaz detaylar! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var

OKUL SERVİS ARAÇLARINDA DA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken gözaltına alınan 14 erkek şüpheliden 4'ünün kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 10 kadının, gazinolarda çalıştırıldığı ve fuhuş amaçlı istenen adreslere yönlendirildiği, ticari ve okul servis araçlarının da fuhuş amaçlı kullanıldığı bildirildi.

Fuhuş operasyonunda akıl almaz detaylar! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var

GENÇ KIZI KÜRTAJ YAPTIRIP YENİDEN ÇALIŞTIRMIŞLAR

A.M. (19) isimli Kırgızistan uyruklu kadının ise kürtaj yaptırıldıktan sonra çalışmaya zorlandığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 7 adet 12 kalibre av tüfeği kartuşu, içeriğinde suç unsuru olduğu tespit edilen çok sayıda doküman, 5 adet başka firmalara ait pos cihazı ile suçtan elde edilen 25 bin 300 TL, 300 dolar, 100 euro ile 15 adet cep telefonuna el konuldu.

Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kamu, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var - Son Dakika
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