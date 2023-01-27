Bu görüntü Fuhuş operasyonuna damga vurdu! Adliye merdivenlerini zor çıktı - Son Dakika
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Bu görüntü Fuhuş operasyonuna damga vurdu! Adliye merdivenlerini zor çıktı

27.01.2023 12:42

Zonguldak'ta günlük ev kiralayarak fuhşa teşvik etme, yer temini ve aracılık etme suçlamalarıyla teknik takibe takılan 6 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden birinin bastondan destek alarak adliye merdivenlerini güçlükle çıkması dikkat çekti.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Müdürlüğü ekipleri iki ay önce aralarında ev hanımı, garson ve çeşitli meslek gruplarına mensup şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli bastonuyla adliyeye zor yürüdü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Günübirlik evlerin de kiralama yöntemiyle kullanıldığı tespit edilen soruşturmada fuhşa teşvik eden S.A. (47), Ş.K. (60) ve H.Ç. (42) isimli kadın ile yer temini eden Ş.K. (45), M.B. (22) ve B.E. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 60 yaşındaki Ş.K.'nin elindeki bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.

Fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli bastonuyla adliyeye zor yürüdü

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER

Operasyon çerçevesinde mağdur 8 kadın ile 25 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerden bir kısmının suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. 1'i kadın 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu görüntü Fuhuş operasyonuna damga vurdu! Adliye merdivenlerini zor çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu görüntü Fuhuş operasyonuna damga vurdu! Adliye merdivenlerini zor çıktı - Son Dakika
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