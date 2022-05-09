Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı - Son Dakika
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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

09.05.2022 08:48

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Mart ayında Adana'da düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesine tepki gösteren Kuytul, "Siz milletin değil İçişleri Bakanı Soylu'nun emrindesiniz" diyerek tepki göstermişti.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz" dedi.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Haberi alan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye koştu

VAKIF ÜYELERİ SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Kuytul'un gözaltına alındığına yönelik haberi alan Furkan Vakfı üyeleri de destek için soluğu adliye binasında aldı. Kalabalığın dakikalar içinde daha da yoğunlaştığına yönelik görüntüler sosyal medyaya da düştü.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Haberi alan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye koştu

ADANA'DAKİ PROTESTO GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Mart ayında Adana'da Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne katılanlara polisin orantısız müdahalesi kamuoyunda tartışılmıştı. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı üyelerinin izinsiz gösteri yaptığını söylemiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Haberi alan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye koştu

SERT MÜDAHALEYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Alparslan Kuytul ise, müdahale görüntüleriyle ilgili "Siz milletin değil İçişleri Bakanı Soylu'nun emrindesiniz" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Haberi alan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye koştu
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Son Dakika Güncel Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı - Son Dakika


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