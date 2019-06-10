Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 4. haftası, 12 maçla başladı.
EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde A, B, D, F ve G gruplarında 12 karşılaşma oynandı.
Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya
, sahasında İsveç
'i Ramos'un 64 (penaltıdan), Morata'nın 85 (penaltıdan) ve Oyarzabal'ın 87. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.
Elemelerin 4. haftası, yarın C, E, H, I ve J gruplarında oynanacak 13 maçla tamamlanacak.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Çekya- Karadağ
: 3-0
Bulgaristan- Kosova
: 2-3
B Grubu
Ukrayna- Lüksemburg
: 1-0
Sırbistan- Litvanya
: 4-1
D Grubu
İrlanda Cumhuriyeti- Cebelitarık
: 2-0
Danimarka- Gürcistan
: 5-1
F Grubu
İspanya-İsveç: 3-0
Malta- Romanya
: 0-4
Faroe Adaları- Norveç
: 0-2
G Grubu
Polonya- İsrail
: 4-0
Letonya- Slovenya
: 0-5
Kuzey Makedonya- Avusturya
: 1-4