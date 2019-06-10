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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

52 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 4. haftası, 12 maçla başladı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 4. haftası, 12 maçla başladı.
EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde A, B, D, F ve G gruplarında 12 karşılaşma oynandı.
Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, sahasında İsveç'i Ramos'un 64 (penaltıdan), Morata'nın 85 (penaltıdan) ve Oyarzabal'ın 87. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.
Elemelerin 4. haftası, yarın C, E, H, I ve J gruplarında oynanacak 13 maçla tamamlanacak.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Çekya- Karadağ: 3-0
Bulgaristan- Kosova: 2-3
B Grubu
Ukrayna- Lüksemburg: 1-0
Sırbistan- Litvanya: 4-1
D Grubu
İrlanda Cumhuriyeti- Cebelitarık: 2-0
Danimarka- Gürcistan: 5-1
F Grubu
İspanya-İsveç: 3-0
Malta- Romanya: 0-4
Faroe Adaları- Norveç: 0-2
G Grubu
Polonya- İsrail: 4-0
Letonya- Slovenya: 0-5
Kuzey Makedonya- Avusturya: 1-4
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:48 Kaynak: AA
İspanya, İsveç, Futbol, Avrupa, Spor
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