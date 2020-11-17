Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

17.11.2020 21:07
Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov (Rusya)Türkiye: İrfan Can Eğribayat, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Dk. 83 Erdoğan Kaya), Berkan Kutlu, Güven Yalçın (Dk. 59 İlker Karataş), Erkan Eyibil (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov (Rusya)

Türkiye: İrfan Can Eğribayat, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Dk. 83 Erdoğan Kaya), Berkan Kutlu, Güven Yalçın (Dk. 59 İlker Karataş), Erkan Eyibil (Dk. 71 Melih İbrahimoğlu), Ali Akman (Dk. 59 Burak Kapacak), Halil Dervişoğlu (Dk. 71 Yusuf Barasi)

Kosova: Bisinger, Edvin Kurtuluş, Vitijia, Sadriu, Kapra, Kqiku, Hamdiu (Dk. 90+2 Zumberi), Zekaj (Dk. 46 Shabani), Jashari (Dk .83 Selmani), Baftiu (Dk. 89 İdrizi), Valdrin Mustafa (Dk. 46 Kryeziu)

Goller: Dk. 21 Halil Dervişoğlu, Dk. 32 Güven Yalçın (penaltıdan), Dk. 64 Berat Özdemir (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 30 Vitija (Kosova)

Sarı kartlar: Dk. 10 Cemali Sertel, Dk. 67 Halil Dervişoğlu (Türkiye), Dk. 75 Shabani, Dk. 76 Kqiku, Dk. 81 Jashari (Kosova)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki son maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Ümit milliler bu sonuçla grubu 13 puanla 4'üncü sırada tamamlarken, Kosova 9 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Erdoğan Kaya, Güven Yalçın, Karataş, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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