Futbol: Haftanın programı

Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 16'ncı hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maç programı şöyle:
Beyaz Grup
13.00 Manisa Futbol Kulübü- Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.00 Çorum FK-Hacettepe (Çorum Şehir)
13.00 Kocaelispor- Uşakspor (Kocaeli)
13.00 Afjet Afyonspor- Şanlıurfaspor (Zafer)
13.00 İnegölspor- Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)
13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Ergene Velimeşespor- Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Sarıyer- Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)
Kırmızı Grup
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Kırşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)
13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Serik Belediyespor- Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kardemir Karabükspor- Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Turgutluspor- Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 GMG Kastamonuspor- Kırklarelispor (Gazi)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Pendikspor- Mamak FK (Pendik)
13.00 Sivas Belediyespor- Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
Kaynak: AA
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