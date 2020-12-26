Futbol: Misli.com 2. Lig

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 17. hafta maçları oynandı.

Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu