Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 17. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler- Sancaktepe FK: 3-1
Kahramanmaraşspor- Ankara Demirspor: 2-2
Anagold 24Erzincanspor-Ergene Velimeşespor: 6-2
Hekimoğlu Trabzon- Niğde Anadolu FK: 2-3
Şanlıurfaspor- İnegölspor: 4-5
Uşakspor-Afjet Afyonspor: 3-0
Hacettepe-Kocaelispor: 0-1
Zonguldak Kömürspor- Çorum FK: 1-0
Gümüşhanespor- Manisa FK: 1-2
Kırmızı Grup
Tarsus İdman Yurdu- Eyüpspor: 0-1
Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Vanspor FK-GMG Kastamonuspor: 1-2
Pazarspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Sakaryaspor- Turgutluspor: 1-2
Karacabey Belediyespor- Kardemir Karabükspor: 3-1
Bodrumspor-Serik Belediyespor: 2-2
Kırşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 0-0
Mamak FK-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-3
Pendikspor- Sivas Belediyespor: 0-2
Kaynak: AA
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