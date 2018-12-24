Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: BornovaHakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Vural GülAltınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert, Alican Özfesli, (Dk. 57 Deniz Kılınç) Sefa Yılmaz, Berkay Görmez, (Dk.78 Hüseyin Atakan Üner) Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Kadir Yurttadur, (Dk.
Stat: Bornova
Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül
, Vural Gül Altınordu
: Erce Kardeşler, Yusuf Acer
, Hasan Hatipoğlu
, Muhammed Mert, Alican Özfesli
, (Dk. 57 Deniz Kılınç
) Sefa Yılmaz
, Berkay
Görmez, (Dk.78 Hüseyin Atakan Üner) Kerim Alıcı
, Berkay Samancı
, Kadir Yurttadur, (Dk. 46 Anıl Koç) Sinan Osmanoğlu Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
, Uğur Arslan
Kuru, Ferhat Görgülü
, Volkan Okumak
, Id Azza (Dk. 86 Dauda), Emre Uğur
Uruç, Bahadır Erol (Dk. 90+1 Kağan Miray Bağış), Alperen Aydın
, Çağlar Birinci
, Husmani, Hüsamettin Tut
Sarı kartlar: Dk. 21 Berkay Samancı (Altınordu), Dk. 30 Id Azza, Dk. 86 Husmani (Giresunspor) İzmir
(AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:21 Kaynak: AA
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