Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Vural GülAltınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert, Alican Özfesli, (Dk. 57 Deniz Kılınç) Sefa Yılmaz, Berkay Görmez, (Dk.78 Hüseyin Atakan Üner) Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Kadir Yurttadur, (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Vural Gül

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert, Alican Özfesli, (Dk. 57 Deniz Kılınç) Sefa Yılmaz, Berkay Görmez, (Dk.78 Hüseyin Atakan Üner) Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Kadir Yurttadur, (Dk. 46 Anıl Koç) Sinan Osmanoğlu

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Ferhat Görgülü, Volkan Okumak, Id Azza (Dk. 86 Dauda), Emre Uğur Uruç, Bahadır Erol (Dk. 90+1 Kağan Miray Bağış), Alperen Aydın, Çağlar Birinci, Husmani, Hüsamettin Tut

Sarı kartlar: Dk. 21 Berkay Samancı (Altınordu), Dk. 30 Id Azza, Dk. 86 Husmani (Giresunspor)

İzmir (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:21 Kaynak: AA

Cemal Bingül, Deniz Kılınç, Berkay Şahin, Spor
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