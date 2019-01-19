Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: ZaferHakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Cemal AlpayAfjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin (Dk. 70 Yasin Yener), Onur Ramazan Toprak, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Dk. 72 Ali Kılıç), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk.
Stat: Zafer
Hakemler: Bülent Birincioğlu
, Uygar Bebek
, Cemal Alpay
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin
(Dk. 70 Yasin Yener), Onur Ramazan Toprak
, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç
, Onurcan Güler (Dk. 72 Ali Kılıç
), Uğur Akdemir
, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek
(Dk. 81 Aykut Uluç), Oltan
Karakullukçu İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz
, Onur Ergün
, Cajic, Etoga, Murat Duruer
(Dk. 78 Halil İbrahim Sönmez), Abdullah Balıkuv, Onur Ural (Dk. 73 Bauque), İbrahim Halil
Çolak (Dk. 63 Perovic)
Goller: Dk. 17 Murat Duruer (İstanbulspor), Dk. 87 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ural, Dk. 90+2 Abdullah Balıkuv (İstanbulspor), Dk. 83 Cenk Güvenç (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Afjet Afyonspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:32 Kaynak: AA
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