Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Şanlıurfa
GAP
Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah
Ünal, Ali Tuna
Tetiş Yapı Elazığspor
: Ahmet Sabri Fener
, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci
(Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra
(Dk. 60 Cengizhan Akgün
), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe
, Ahmet Burak Solakel
, Kadir Taşoğlu Gençlerbirliği
: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
(Dk. 90 Erdem Özgenç
), Yasin Pehlivan
, Ahmet İlhan Özek
(Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ
, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz
), Bekir Yılmaz
Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel
, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz
Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.