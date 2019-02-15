Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

27 dakika önce

Stat: Şanlıurfa GAPHakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali TunaTetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Şanlıurfa GAP

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz

Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:15 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ahmet Sabri Fener, Elazığspor, Spor
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