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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 76 Yatabare)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Özkan (Dk. 46 Doğukan Sinik), Doukara

Goller: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Drole (Antalyaspor), Dk. 81 Traore (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi.

54. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Traore'nin şutunu defans uzaklaştırdı.

56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Volkan Fındıklı'nın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

68. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa yükselen Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası içiresindeki sert şutu yandan auta gitti.

84. dakikada Yatabare'nin Milosevic'le yaptığı duvar pasında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutu üstten auta gitti.

88. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan korner atışında, ceza sahası içinde topa yükselen Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Konya, Akçay, Fındıklı, Serkan Kırıntılı, Spor
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