Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf BozdoğanGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko (Dk. 71 Alpaslan Öztürk), Borges (Dk. 80 Gouffran), Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko (Dk. 71 Alpaslan Öztürk), Borges (Dk. 80 Gouffran), Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah (Dk. 82 Ghilas)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Dk. 83 Taha Yalçıner), Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton, Djalma Campos, Tzavellas (Dk. 90+2 Steven Caulker), Junior Fernandes (Dk. 88 Josef Sural)

Goller: Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges, Dk. 89 Ghilas (Göztepe), Dk. 42 Tzavellas, Dk. 74 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serdar Gürler (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Borges, Dk. 33 Poko, Dk. 54 Castro, Dk. 64 Yasin Öztekin, Dk. 90+3 Beto, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe), Dk. 44 Welinton, Dk. 61 Nsakala, Dk. 76 Tzavellas, Taha Yalçıner (Maç bitiminde) (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında gelişen Göztepe atağında, Poko'nun pasında cezası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

89. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Castro'nun ceza sahası içine doğru attığı topa hareketlenen Ghilas'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 3-2

90+1. dakikada Göztepe sahada 10 kişi kaldı. Serdar Gürler, Efecan Karaca'yla girdiği mücadelenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından aralarında gerginlik yaşanan Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Aytemiz Alanyaspor'da Taha Yalçıner sarı kart gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Alpaslan Öztürk, Yasin Öztekin, Serdar Gürler, Spor
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