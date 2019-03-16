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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Volkan Ahmet NarinçBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör, Leo, Kone, Scuk (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Volkan Ahmet Narinç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör, Leo, Kone, Scuk (Dk. 45 İbrahim Akdağ), Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Opseth

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Toure, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada ceza sahasına giren mavi beyazlı futbolcu Kone'nin pasıyla buluşan Opseth'in çektiği şutta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

15. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Eduok'un doğrudan kaleye vurduğu şutta top sağ yan direğe çarparak geri döndü.

18. dakikada Leo'nun sol kanattan penaltı noktasına ortaladığı topa Taylan Antalyalı gelişine vurdu. Hosseini topa engel olarak topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Eduok'un ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

32. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

38. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla topla buluşan Eduok'un çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Serkan Olguncan, Ali Palabıyık, Spor
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