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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Tzavellas, Baiano, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Campos, CisseHes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Aksel Aktaş,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Tzavellas, Baiano, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Campos, Cisse

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Aksel Aktaş, Hasan Hüseyin Acar, Rienstra, Kvrzic, Enver Cenk Şahin, Situm, Mesanovic


Gol: Dk. 38 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Kvrzic (Hes Kablo Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Alanyaspor)

Süper Lig 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolde, top Efecan Karaca'ya geldi. Bu futbolcunun savunma arkasına havalandırdığı topa Cisse gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

21. dakikada Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'in savunma arkasına çıkardığı topla buluşan Mesanovic'in dönerek vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.


24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Nsakala'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Coulker topu içeriye aşırttı. Campos'un yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe gole tehlikeyi önledi.

38. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta Bakasetas'ın kafayla indirdiği topu Tzavellas ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada konuk ekipten Zoran Kvirzic'in Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan'a sert müdahalesi sonrası, hakem Ali Palabıyık oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyen Palabıyık, 45+2. dakikada sarı kartı iptal edip, Kvrzic'i direkt kırmızı kartla saha kenarına gönderdi.

Karşılamanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ali Palabıyık, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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