Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

28 dakika önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 83 Boriachuk), Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 83 Boriachuk), Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Garmash), Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 83 Kartal Kayra Yılmaz), N'Koudou (Dk. 90 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 79 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 36 Skoda (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Osman Zeki Korkmaz (Maç bittikten sonra) (Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü)

Sarı Kartlar: Dk. 63 Diomande, Dk. 71 Zafer Görgen (yedek kulübesinde), Dk. 73 Fernandes (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

60. dakikada Abdullah Durak'ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazda Umar'ın bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Ljajic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boriachuk'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Karius'tan seken meşin yuvarlağı defans kornere çeldi.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Abdullah Durak, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya Trabzonspor taraftarından tepki
Gökhan Gönül'den galibiyet yorumu: Beşiktaş varsa, umut vardır Flamengo'dan Arda Turan açıklaması: Transferiyle ilgili bir şey yok Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:38:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]