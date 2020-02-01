60. dakikada Abdullah Durak'ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

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