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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Gürsel AkselHakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Samet ÇiçekGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro (Dk. 79 Borges), Serdar Gürler, Napoleoni (Dk. 90+1 Mossoro), Wilczek (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro (Dk. 79 Borges), Serdar Gürler, Napoleoni (Dk. 90+1 Mossoro), Wilczek (Dk. 66 Jerome)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim (Dk. 85 Diarra), Sousa (Dk. 85 Chibsah), Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 73 Kenan Özer), Kayode

Goller: Dk. 72 Jerome (Göztepe), Dk. 90+2 Diarra (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Serdar Gürler, Dk. 90+4 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 46 Sousa, Dk. 58 Maxim, Dk. 62 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 63 Kayode (Gaziantep FK)

Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın 68. dakikasında Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Kayode'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu Alpaslan Öztürk uzaklaştırdı.

72. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada ön bölümdeki Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

82. dakikada ani gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın pasında kendi yarı sahasından topa hareketlenen Serdar Gürler'in ceza sahası içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Twumasi'nin yaptığı ortada arka tarafta Diarra topu filelere gönderdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Alpaslan Öztürk, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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