Futbol: Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Süper Lig

12 dakika önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, N'Koudou, Burak YılmazTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

Gol: Dk. 5 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 16 da Costa (Trabzonspor)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sörloth, orta sahada Hutchinson'dan kaptığı topu Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun pasıyla topla tekrar buluşan Sörloth, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada N'Koudou'nun sağdan ortaladığı topu Gökhan Gönül kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden meşin yuvarlağa Boateng'in volesinde, top üstten auta gitti.

32. dakikada sağdan gelen ortayı penaltı noktası önünde Ndiaye kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35. dakikada N'Koudou rakiplerinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.

45+3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Gökhan Gönül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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