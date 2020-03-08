Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 71 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Claudemir), Yasin Öztekin (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 71 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Claudemir), Yasin Öztekin (Dk. 50 Emre Kılınç), Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina (Dk. 82 Adem Büyük), Seri, Ömer Bayram (Dk. 77 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru, Falcao

Goller: Dk. 7 Hakan Arslan, Dk. 59 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Falcao, Dk. 37 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Seri, Dk. 90+7 Saracchi (Galatasaray), Dk. 19 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

59. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Seri ile Fernando arasındaki ikili mücadeleyi VAR'dan inceleyen karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıda kaleci Muslera, topu çıkarmayı başardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre Kılınç, topu filelere gönderdi: 2-2

69. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Onyekuru, meşin yuvarlağı ayağından açınca kalesini terk eden Samassa, topu kontrol etti.

74. dakikada Ömer Bayram'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve sağdan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın çapraz pozisyondan vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza alanında yükselen Falcao, kale önünde topa dokunamayınca önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Maç, 2-2 sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Ceyhun Sesigüzel, Mete Kalkavan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından
Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi? Fatih Terim: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık" Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]