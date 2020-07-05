Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, İlker Takpak, Osman Gökhan BilirKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 46 Pavelka), Thiam (Dk. 90+4 Brecka), Koita (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

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Hakemler: Atilla Karaoğlan, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 46 Pavelka), Thiam (Dk. 90+4 Brecka), Koita (Dk. 81 Quaresma)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 85 Barış Yardımcı), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Ziya Erdal, Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 90+2 Skuletic)

Sarı kartlar: Dk. 24 Goiano, Dk. 59 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Pavelka, Dk. 79 Fuat Çapa (Teknik direktör) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 62 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

62. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Demir Grup Sivasspor yarı sahasında orta saha çizgisine yakın bir noktada Florent Hadergjonaj ile girdiği ikili mücadelede Emre Kılınç yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Hadergjonaj'ı oyun dışına gönderdi.

77. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü iptal edildi. Goiano'nun sağdan ortasında kaleci Ramazan Köse'nin dokunamadığı topu arka direkte Arouna Kone tamamladı ve top filelere gitti. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemleriyle görüştükten sonra, Kone'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının solundan yaptığı vuruşta soluna uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Erdoğan, Ramazan Köse, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:33 Kaynak: AA

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