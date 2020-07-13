Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenYukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko (Dk. 78 Olcay Şahan), Recep Niyaz (Dk. 73 Özgür Çek), Murawski (Dk. 46 Onazi), Sackey, Aissati (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko (Dk. 78 Olcay Şahan), Recep Niyaz (Dk. 73 Özgür Çek), Murawski (Dk. 46 Onazi), Sackey, Aissati (Dk. 90+2 Kibong), Rodallega (Dk. 73 Estupinan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Hosseini, da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Guilherme), Sosa (Dk. 69 Ndiaye), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Koray Kılınç), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Goller: Dk. 14 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 46 Sacko, Dk. 84 Estupinan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Sosa, Dk. 90+4 Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban (Trabzonspor)

Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

46. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Sacko kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

69. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çapraz pozisyonunda attığı şutta top üstten dışarı gitti.

74. dakikada Novak'ın pasıyla kale önündeki Sörloth'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Abdülkadir Ömür'ün kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti. Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda, da Costa'nın kafayla yaptığı vuruşta topu ev sahibi ekipten Zeki Yavru uzaklaştırdı.

84. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra Hosseini'yi de geçti. Estupinan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlara gönderdi: 2-1.

89. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan da Costa'nın gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 üstün tamamladı.

Denizlispor, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:05 Kaynak: AA

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