84. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra Hosseini'yi de geçti. Estupinan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Novak'ın pasıyla kale önündeki Sörloth'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Abdülkadir Ömür'ün kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti. Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda, da Costa'nın kafayla yaptığı vuruşta topu ev sahibi ekipten Zeki Yavru uzaklaştırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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