Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan BilirFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, ValenciaAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Valencia

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Ribeiro, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 10 Santos, Dk. 19 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 26 Valencia (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, Gökhan Gönül, Ümit Öztürk, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:49 - Kaynak: AA

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