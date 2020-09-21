Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin (Dk. 82 Deniz Türüç), Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 46 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 69 Novak), Thiam (Dk. 46 Sinan Gümüş), Valencia

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 59 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Traore), Ribeiro, Diouf (Dk. 69 Mirkan Aydın)

Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ribeiro, Dk. 81 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Santos, Dk. 82 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 26 Valencia (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada Lemos'un çok uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde altıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.