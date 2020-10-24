Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Falcao
Goller: Dk. 21 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 45 Novikovas (penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 6 Falcao (Galatsaray)
Süper Lig'in 6. haftasında yapılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.
3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.
21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.
33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.
38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.
43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.
45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
- Kaynak: AA
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