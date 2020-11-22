Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

22.11.2020 16:55
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilirİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Chikalleshi, Milosevic, Miya, KravetsKasımpaşa: Ramazan Köse, Ahmet Oğuz, Sadiku,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Chikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Anıl Koç, Aytaç Kara, Varga, Alan

Gol: Dk. 18 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 21 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 9. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı.

41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ramazan Köse, Ahmet Oğuz, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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