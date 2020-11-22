41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.

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