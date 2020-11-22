Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 86 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Djaniny), Baker, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 62 Flavio)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Mina, Kaan Kanak, Obertan, Sissoko (Dk. 88 Hamroun), Donald, Rashad Muhammed (Dk. 72 Emrah Başsan), Novikovas, Gomes

Gol: Dk. 23 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mehmet Murat Uçar, Dk. 21 Mina, Dk. 63 Kayacan Erdoğan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 50 Afobe, Dk. 77 Baker (Trabzonspor)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

55. dakikada Kaan Kanak'ın soldan yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top yakın mesafedeki Rashad Muhammed'in önüne düştü. Bu futbolcunun savunmaya rağmen altı pastan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada Ekuban'ın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Baker'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada Kaan Kanak'ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sağ köşesine gelen topu kornere çeldi.

83. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

90+2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya şutunda top Kayacan'dan döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.