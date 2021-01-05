Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Özgür Ertem

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Shengelia, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Daci, Milosevic, Chikalleshi

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne

Goller: Dk. 41 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 34 Jevtovic, Dk. 39 İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 39 Ömer Bayram, Dk. 45 Donk (Galatasaray)

Süper Lig'in 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

33. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Daci'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Taylan Antalya'nın sağ kanattan pasına hareketlenen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in ceza sahası içinden pasını iyi değerlendiren Daci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

43. dakikada Luyindama'nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+2. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.