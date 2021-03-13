Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 28 Sapunaru), Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao
Gol: Dk. 44 Falcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 35 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 42 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu çeldi. Emre Akbaba'nın tekrar vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top, rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.
29. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
30. dakikada Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.
38. dakikada Avramovski'nin ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'nın çeldiği top kornere gitti.
44. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Falcao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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