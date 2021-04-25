Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Sinan Gümüş), Ozan Tufan (Dk. 72 Luiz Gustavo), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 90+9 Novak), Valencia (Dk. 72 Thiam)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku (Dk. 81 Drinkwater), Bistrovic (Dk. 53 Tarkan Serbest), Koomson (Dk. 53 Anıl Koç), Hajradinovic, Varga, Thelin
Goller: Dk. 15 ve 45+1 (Penaltıdan) Valencia, Dk. 40 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 21 Hajradinovic, Dk. 81 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 33 Thelin (Kasımpaşa), Dk. 42 İrfan Can Kahveci, Dk. 81 Harun Tekin (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
53. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın pasında Nazım Sangare'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.
77. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde kaleci Harun Tekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 81'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2
86. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Thiam'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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